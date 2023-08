Linh enthousiasme le plateau en interprétant son titre "Alors alors" en live

Linh était l’invitée du 8/9, où elle est venue raconter son parcours et nous présenter son dernier titre Alors alors, qu’elle a interprété en live.

Fille de musiciens, Linh a commencé à chanter dès ses quatre ans. "J’ai été bercée par la musique de mes parents, donc j’ai toujours chanté". À huit ans elle intègre les chœurs des enfants de l’Opéra à Nice, une expérience qui lui sert encore aujourd’hui malgré un style musical totalement différent. "Ça m’a plu, j’ai fait plein d’opéras, mais après je suis plus musique actuelle et variété", explique-t-elle.

J’ai commencé par le lyrique […] Ça m’a beaucoup aidé dans la maîtrise de la voix.

Une voix qui a beaucoup plu, notamment à un certain Gims, qui la repère en 2021 et qu’elle accompagnera en tournée : "j’ai fait ses premières parties dans toute la France et en Belgique. Il a eu un coup de cœur, et il m’a pris avec lui sur la tournée. Pour moi c’était un honneur".

On a pu depuis l’entendre dans plusieurs chansons qui ont bien marché comme Autour de toi, Pourquoi pas, Boum, et dernièrement le titre Alors alors, qu’elle est venue interpréter en live dans l’émission.

Plus tôt dans le 8/9, c’est une reprise du titre Et bam ! de Mentissa que Linh nous a proposé en live.