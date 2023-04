Line Renaud sur sa fin de vie : "Je veux partir sereinement"

Agée de 94 ans, Line Renaud mène une bataille pour faire évoluer la loi en France sur l'aide active à mourir. C'est aussi pour elle l'occasion de parler de sa fin de vie.

A Paris Match, la comédienne revient sur les décès de son entourage en évoquant la souffrance inutile : "Ma mère me demandait à mourir. Loulou [Gastel, son mari, ndlr], en 1995, atteint d'un cancer des os et qu'on ne pouvait plus toucher..." et "la mère de [son amie] Marie-Annick, il y a quatre ans, pliée de douleurs dans son lit d'hôpital pendant trois semaines inutiles".

C'est pour cela que Line Renaud a décidé de s'engager pour faire évoluer la loi en France.

C'est décidé : sans loi, je mourrai en résistante !

L'actrice que l'on a pu voir dans le film "Bienvenue chez les ch'tis" dévoile comment elle veut mourir : "à la Jonchère, dans mon lit avec mon chien Pirate à côté de moi... s'il est encore en vie ! Je le caresserai, je lui demanderai de venir plus près de moi et il viendra plus près. Je serai entourée de tous mes proches, avec qui je parlerai. J'ai envie de laisser une image apaisante. Mes amis souhaitent que je parte sans souffrir".

Dans cet entretien, Line Renaud confie aussi qu'elle contournera la loi en cas de souffrance si jamais celle-ci ne vient pas à changer.