Line Renaud, la Ch'ti la plus célèbre du monde

Bourreau du travail, elle consacre aussi une partie de son temps au théâtre et au cinéma. Elle joue dans la pièce " Folle Amanda " et tourne aussi pour le 7ème art mais avec une certaine réserve et selon ses choix. Elle apparaît dans des films comme " Ripoux contre ripoux ", " Belle maman " ou encore dans l’incontournable " Bienvenu chez les Ch’tis " (Cha, chest du propre). Mais elle est plus présente à la télévision à partir des années 90 : " Suzie Berton ", " Les rois maudits ", " Petits arrangements avec ma mère ",… En 2005, elle reçoit un disque de diamant pour l’ensemble de sa carrière. Cinq ans plus tard, elle enregistre l’album " Rue Washington " sur lequel elle chante en duo avec Mylène Farmer et son copain, Johnny Hallyday. En 2011, elle foule pour la première fois de sa carrière, la scène de l’Olympia. En 2013, elle publie son autobiographie "Et mes secrets aussi ". Dans ses lignes, elle révèle l’existence pendant 18 ans de sa relation avec Nate Jacobson, le directeur du Caesars Palace de Las Vegas. Son mari était au courant. Et oui, Line Renaud a épousé son protecteur, Loulou Gasté en 1950.

Aujourd’hui encore on fredonne les airs célèbres de celle qui est devenue l’icône de la lutte contre le sida depuis 1980 : Étoile des neiges, Mademoiselle from Armentières, Ma Cabane au Canada, Ma p'tite folie, Le Chien dans la Vitrine,… Et celle qui a foulé les plus grandes scènes du monde n’a jamais renié ses origines ch’tis.