Lindsey Vonn devient la première athlète à descendre la mythique et terrible Streif… de nuit

Un titre olympique, deux mondiaux et 82 victoires en Coupe du monde, Lindsey Vonn est une véritable icône du ski. Après sa retraite en 2019, la star américaine aurait pu ranger ses skis au vu de ses records. La Recordwoman a décidé cependant de marquer encore plus l’histoire de son sport. Elle a de nouveau chaussé ses skis alpins pour réaliser un de ses rêves : devenir la première athlète à s’attaquer à la Streif de nuit. Cette piste réservée exclusivement aux hommes en Coupe du monde est réputée pour être la descente la plus dangereuse de la planète. Vonn, reine de la descente, s’était battue au sommet de sa gloire pour concourir contre les hommes, sans jamais obtenir gain de cause. Avec cet accomplissement, elle prouve encore que tout est possible malgré les blessures.

"J’ai skié la piste la plus difficile du monde. J’ai donné tout ce que j’avais. Et physiquement, je pensais honnêtement que mon genou pourrait exploser, mais ce n’est pas le cas. C’est probablement la plus grande victoire pour moi, c’est que non seulement j’ai descendu la descente la plus difficile au monde, mais je suis physiquement toujours là. Avoir cette opportunité est un rêve devenu réalité", a déclaré l’Américaine de 38 ans peu après cette descente.