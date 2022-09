Dès les années 80, et grâce au succès de l’album ''Rumors'', il devient producteur, notamment de Walter Egan, et publie son premier vrai album solo : ''Law And Order'' en 1981, il sort le 3 octobre 1981 sur le label Warner Music Group. On y retrouve néanmoins Mick Fleetwood et Christine McVie (ex Christine Perfect). Lindsey Buckingham est au top : il chante, il joue de la guitare, de la basse, des claviers, des percussions…