Lindsey Buckingham annule sa tournée et la date en Belgique

“Malheureusement, il est toujours en convalescence et n’a pas d’autre choix de déplacer les dates. "

La date belge prévue au Capitole de Gand le 24 mai est elle aussi concernée.

En novembre dernier, Lindsay Buckingham avait rétribué rétroactivement deux auteurs-compositeurs dont il avait accidentellement plagié la chanson, croyant que c’était sa propre démo. L’ancien guitariste/chanteur de Fleetwood Mac, avait alors versé une somme forfaitaire et crédité comme coauteurs Jordon Zadorozny (Blinker The Star) et Brad Laner (Medecine) suite à la présence sur son 7e album solo du titre "Swan Song".