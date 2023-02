Lindsay Mbeke N’Saka, slameuse de 16 ans : "Écrire, ça me calme"

Du 30 janvier au 5 février prochain, la RTBF se mobilise pour la 3e année consécutive et renforce ses programmations et ses contenus à l’occasion de la Semaine de la Musique Belge. Son but : mettre à l’honneur les artistes émergents de la Fédération Wallonie Bruxelles. Nous avons été à la rencontre de Lisa Mbeke N’Saka, slameuse de 16 ans, originaire de la province de Hainaut.

Quand elle slame, le regard de Lindsay est intense, les mots sont justes, précis, coupés aux couteaux. En quelques lignes, elle envahit l’espace avec ses mots à elle. Ne vous y trompez pas, Lindsay est encore novice, mais une novice qui a terminé en demi-finale des championnats de Belgique de slam.

La jeune fille ne s’attendait pas à tomber amoureuse des mots et du rythme :" Je me suis retrouvée par hasard dans un atelier Slam. Ma mère nous y avait conduit. J’ai tout de suite accroché. Lorsqu’on m’a proposé de livrer le texte que j’avais écrit sur la scène, j’ai dit oui. Ce que j’ignorais c’est qu’il s’agissait d’un concours. J’ai gagné. Ensuite j’ai été mordue. Je me suis retrouvée à des concours locaux, de la province puis de toute la Wallonie. Au fur et à mesure j’aiguisais mes textes et je me suis retrouvée en demi-finale nationale. J’ai perdu, mais c’était une aventure incroyable."

Le slam prend de l’ampleur en Belgique, depuis plusieurs années les collectifs de slameurs et de slameuses se multiplient. Si certains associent ce style musical au rap, Lindsay fait une nette différence : "Je suis fan de rap. Mais le slam n’est pas du rap. Le rap a beaucoup de code : il faut de la musique, des rimes… Le slam est plus libre. Ca peut-être de la poésie, il peut y avoir de la musique. Il peut être construit ou pas du tout. C’est très libre."

Et pour puiser son inspiration, Lindsay se sert du quotidien et de ses émotions : "Quand je suis en colère, triste, très heureuse ou que j’ai peur par exemple. J’écris. Ca me calme. Je ne slame pas tous mes textes, certains, je les garde pour moi. Ce qui m’inspire ce sont les faits de société, une remarque blessante que j’ai reçue, une personne rencontrée."

Depuis son aventure nationale, Lindsay essaie de ne pas rater une scène ouverte à Mons ou dans la région. Mais quand on lui demande si elle rêve d’une carrière : "J’aimerais surtout que le slam reste tel qu’il est : un milieu bienveillant. Je ne fais pas du slam pour avoir des millions de followers ou pour devenir riche. Le slam est mon moyen d’expression."