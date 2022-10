Lindsay Lohan signe son retour sur nos écrans pour Noël

L’acrice prend plaisir à jouer à nouveau : " Pour moi, toute ma vie, jouer la comédie, c’est comme faire du vélo. Ça fait juste partie de moi ", poursuit-elle pour le Hollywood Reporter, " Faire des films, jouer un personnage, cela m’apporte tellement de joie de pouvoir partager une histoire avec les gens. Les emmener dans ce voyage avec moi est une telle bénédiction. "

La star des années 2000 signera son come-back le 10 novembre prochain et enchaînera ensuite en 2023 avec Irish Wish toujours sur la même plateforme. Un retour prévisible quand on observe que les icônes et le style des années 2000 ont le vent en poupe.