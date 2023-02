Linda Ronstadt en tête de trois classements au Billboard grâce à la série "The Last of Us"

Le choix de "Long, Long Time" a été fait par le producteur exécutif et réalisateur Craig Mazin, mais seulement après que son ami Seth Rudetsky l’a suggéré. Mazin a expliqué qu’il cherchait une chanson sur laquelle les deux personnages pourraient se connecter.

Craig Mazin a déclaré à Variety : "Je savais que cette chanson devait aborder certains aspects de la nostalgie, de la douleur et de l’amour non partagé. Je n’arrivais pas à trouver le bon titre me concernant".

"J’ai essayé encore et encore, puis j’ai envoyé un message à mon ami Seth Rudetsky, qui est animateur de Sirius XM et aussi un savant. Je lui ai dit : "Voici tout ce dont j’ai besoin", et deux secondes plus tard, il me répond : "Linda Ronstadt, 'Long, Long Time'". J’étais scotché. C’est ça !"

Un peu plus tôt, c’est le titre "Never Let Me Down Again" de Depeche Mode qui a gagné 220% d’écoutes en plus en streaming aux Etats-Unis grâce à cette même série.

Les films et les séries actuelles sont vraiment une belle aubaine pour les groupes de voir leurs titres revenir au goût du jour et toucher toute une nouvelle génération. Le dernier en date était "Goo Goo Muck" des Cramps, qui a été utilisé lors de la fameuse scène de danse de la série Wednesday, et qui a été écouté 50 fois plus qu’à l’habitude.

En mars dernier, c’est la chanson "Something in the Way" de Nirvana qui a été utilisée dans le dernier volet de Batman et qui a gagné 3,1 millions de streams en quatre jours après la sortie du film.

On notera aussi le titre "It’s a Sin" des Pet Shop Boys qui a connu une nouvelle vie grâce à la série du même nom au Royaume-Uni, et puis bien sûr "Running Up that Hill" de Kate Bush et "Master of Puppets" de Metallica qu’on peut entendre tout deux dans la série à succès Stranger Things.