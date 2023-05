Linda Lewis, collaboratrice de David Bowie et de Rod Stewart, décédée à 72 ans

La chanteuse britannique Linda Lewis, qui a travaillé avec des artistes tels que David Bowie, Rod Stewart et Yusuf Islam/Cat Stevens, est décédée à l’âge de 72 ans.

Sa mort a été confirmée par un communiqué de sa sœur Dee Lewis Clay, dans lequel elle déclare : "C’est avec la plus grande tristesse et le plus grand regret que nous partageons la nouvelle du décès de Linda Lewis. Elle est décédée aujourd’hui paisiblement à son domicile. La famille vous demande de respecter notre vie privée et de nous permettre de faire notre deuil en ce moment déchirant".

Linda Lewis était connue pour son registre vocal de cinq octaves et son succès en tant que choriste pour une série d’artistes célèbres est venu s’ajouter au succès de sa propre carrière solo. Elle s’est surtout fait connaître avec sa version de 1975 de "It’s In His Kiss", qui a été rendue célèbre plus tard par Cher avec sa version intitulée "The Shoop Shoop Song".

Parmi ses autres collaborateurs, on compte aussi Steve Harley et Cockney Rebel, Rick Wakeman, Joan Armatrading et Jamiroquai.

Linda Lewis est née à West Ham à Londres, en 1950, et a ensuite fréquenté une école de théâtre et joué un peu la comédie. Elle est apparue dans le rôle d’une "fan hurlante" dans le film des Beatles A Hard Day’s Night en 1964.

Elle a adopté le nom de famille Lewis en hommage à la chanteuse Barbara Lewis et a vécu dans une commune de Hampstead où se sont rendus Cat Stevens, Elton John et Marc Bolan. Elle et Cat Stevens sont sortis ensemble pendant plusieurs années.

Elle a épousé le guitariste Jim Cregan en 1977, mais ils ont divorcé trois ans plus tard.

Dans un communiqué, Yusuf/Cat Stevens déclare : "Je suis vraiment désolé d’apprendre le décès de Linda Lewis. C’était une bonne amie et une artiste de qualité. Quelle voix !"

Joan Armatrading a également partagé sa peine : "Je suis très triste d’apprendre le décès de Linda Lewis. Elle avait une voix magnifique et était une personne vraiment adorable".

Linda Lewis laisse dans le deuil son mari, l’agent musical Neil Warnock. Ils s’étaient mariés en 2004.