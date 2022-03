Linda Le Bon guidée par sa fille aux Jeux Paralympiques de Pékin : le saut dans l’inconnu

A Pékin, Linda Le Bon et sa fille disputeront la descente, le Super-G, le super combiné, le slalom géant et le slalom. La skieuse malvoyante est habituellement plus à l’aise sur les disciplines de vitesse, avec son guide habituel. Dans les nouvelles conditions et sans réels repères avec Ulla, le podium dont la délégation belge rêvait semble bien plus compliqué à atteindre, mais le Comité paralympique belge veut rester optimiste. "Les progrès des derniers jours sont assez stupéfiants. Entre son premier jour de ski ici à Pékin et ce qu'on a vu aujourd'hui (ndlr : jeudi, veille de la cérémonie) à l'entraînement, il y a déjà une énorme différence", note Olek Kazimirowski , le chef de délégation belge. "On espère que la complicité que peuvent avoir une mère et une fille va pouvoir se transposer en une complicité sportive efficace le plus rapidement possible."

Qui sait : championne du monde militaire de course d’orientation dans les années 80, Linda Le Bon sait comment retrouver son chemin, même dans la difficulté. Son défi est immense. Mais l’expérience n’en sera que plus marquante. Et familiale.