"Lin Zhao voulait réparer le monde", dans une Chine qui détruit les vivants

"Lin Zhao – Réparer le monde", ce fut la dernière création du metteur en scène Jean-Claude Idée, décédé il y a moins d’un an. Elle occupe la scène du Studio 12 du Théâtre Jean Vilar, à Louvain-la-Neuve jusqu’au 21 mai, et retrace le parcours d’une icône de la dissidence chinoise, toujours vénérée plus de 50 ans après sa mort. Les jeunes se reconnaissent aujourd’hui encore, dans ses prises de position contre le régime de Mao, qu’elle combat à l’époque, alors qu’elle n’a que 17 ans. Derrière les barreaux son combat continue, et la pièce raconte son enfermement en compagnie d’une gardienne, qui doit la surveiller, et essayer d'obtenir son autocritique. Cécile Van Snick dans le rôle de la gardienne, revient sur la genèse du projet du metteur en scène…

Rencontre avec Cécile Van Snick…

Avec Julia Le Faou, et Cécile Van Snick dans une mise en scène de Jean-Claude Idée. Notez que ce vendredi 20 mai, une introduction au spectacle est prévue à 19h45 en compagnie de Philippe Givron, coordinateur Chine pour Amnesty International.

Jusqu'au 21 mai au Studio 12 à Louvain-la-Neuve