Lin wallon : la filière tend à devenir de plus en plus courte

Le lin est ce qu’on appelle une culture de printemps. Il est récolté début juillet, quelques semaines après sa floraison d’un bleu intense. Thierry Lermigniau, agriculteur à Hoves, dans le Hainaut, en cultive depuis quinze ans et y voit de nombreux avantages. "C’est une culture relativement écologique, vu qu’il faut lui apporter très peu de pesticides. Dans le cadre de la rotation des cultures, elle précède avantageusement le blé, vu qu’elle prend très peu d’azote", explique-t-il. Le lin demande peu d’intrants, peu d’eau et relativement peu de travail de la part de l’agriculteur, ce qui rend aussi sa culture moins coûteuse. Ce qui pousse aussi de plus en plus d’agriculteurs à en semer, c’est la demande pour le lin sur le marché mondial, en constante croissance. "Depuis quelques années, la demande se fait plus pressante, confirme Philippe Colinge, cultivateur à Soheit-Tinlot, dans le Condroz. C’est un marché qui commence donc à trouver beaucoup d’intérêt, même si c’est quand même une culture à risque". L’agriculteur fait ici référence à la météo, qui peu mettre à mal toute une récolte, comme lors des inondations de l’été dernier. Son collègue relativise : "Travailler pour rien, ça nous arrive, mais perdre de l’argent avec le lin, c’est très rare, commente Thierry Lermigniau, contrairement à d’autres cultures plus industrielles où on a plus de marge, mais beaucoup plus de risques".