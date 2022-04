C’est dans une vidéo à la Tik-Tok qu’on retrouve Fred Durst et son look volontairement "ringard" sur le single "Dad Vibes".

On peut y voir le chanteur autour d’une piscine dans son look de "papa" avec les autres membres du groupe, comme Wes Borland déguisé en prêtre, le bassiste Sam Rivers, le DJ Lethal et le batteur John Otto. Chacun nous offre des "mouvements" de danse qui font toujours honte aux enfants lorsqu’ils emmènent leurs parents en soirée…