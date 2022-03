Voici la setlist du concert :

01. Out Of Style - 00 : 38

02. Dirty Rotten Bizkit - 04 : 16

03. Turn It Up - 07 : 24

04. Dad Vibes - 08 : 42

05. Break Stuff - 13 : 49

06. My Generation - 19 : 08

07. Livin' It Up - 23 : 41

08. Nookie - 32 : 44

09. Hot Dog - 37 : 00

10. My Way - 42 : 20

11. Rollin' - 48 : 50

12. Take A Look Around - 53 : 51

Le groupe continuera sa tournée "Still Sucks" aux Etats-Unis et passera aussi par l’Europe aux mois d’août et septembre de cette année pour promouvoir son dernier album Limp Bizkit Still Sucks sorti le 31 octobre. On avait déjà pu découvrir le titre "Dad Vibes" (que le groupe avait déjà présenté au Lollapalooza Festival à Chicago en juillet.