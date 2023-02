Limp Bizkit, Amélie Lens, Bonobo… 11 nouveaux noms rejoignent l’affiche du Pukkelpop

Le jeune californien Steve Lacey, anciennement membre du collectif The Internet, fera son entrée le samedi pour interpréter son album Gemini Rights, qui lui a valu le Grammy du meilleur album de R&B progressif. Il se partagera l’affiche avec Limp Bizkit (ayant dû annuler leur venue l’an passé), Amyl and the Sniffers, High Vis et Stick To Your Guns.