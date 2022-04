Limites planétaires : les 9 critères naturels indispensables à la survie de l’humanité

Comparé à l'âge de l’univers, celui de l’humanité est ridicule. Afin d’y voir plus clair, ramenons tout ça sur une année.

Si le cosmos est né un 1er janvier, notre galaxie n’apparaît que le 12 mai. Le système solaire arrive le 2 septembre, suivi de près par la vie, le 9. Les dinosaures surgissent pour Noël et Homo Sapiens ne débarque seulement quant à lui qu'aux environs de 23h48 au soir du nouvel an. Il fonde Athènes et Rome à 23h59 et 53 secondes et, dans la toute dernière seconde de l’année, il y a les lumières, l’industrialisation, les guerres mondiales ou encore la conquête de la Lune. Mais dans cette toute petite seconde, l’humanité a réussi à tout bouleverser.

Les scientifiques ont établi 9 critères de santé de la planète. Et 5 se portent mal.

Les plus connus sont le changement climatique et la crise de la biodiversité. Et les trois autres, c’est le changement d’occupation des sols, la perturbation des cycles du phosphore et de l’azote et enfin, le petit dernier franchi cette année, le trop plein de produits chimiques dans l’environnement.

Et concernant les quatre dernières limites planétaires ? Nous sommes en alerte. Il s’agit de nos réserves d’eau douce, des océans qui deviennent de plus en plus acides, des particules fines dans l’atmosphère et enfin, de l’intégrité de la couche d’ozone.

Bref ce qu’on voit, c’est qu’en une seconde, tout peut déraper. Et si l’Homme veut encore rester longtemps sur cette ligne du temps, il devient alors urgent de remettre l’environnement au centre de nos politiques de développement.