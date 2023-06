Limiter le réchauffement à 1,5°C ne suffira pas à éviter une chaleur invivable pour 200 millions de personnes.

"Nous sommes dans l'Anthropocène, mettant en danger la stabilité et la résilience de la planète entière", a déclaré Johan Rockström, auteur principal de l'étude, faisant référence à une nouvelle époque géologique marquée par l'empreinte de l'homme sur la planète.

Johan Rockström est l'un des initiateurs du concept de "limites planétaires", des lignes rouges à ne pas franchir. En 2009, lui et ses collègues ont identifié neuf de ces limites et depuis, six ont déjà été franchies. "Rien de moins qu'une juste transformation globale (...) est nécessaire pour assurer le bien-être humain", concluent les auteurs de l'étude.