Limiter le chauffage, la nourriture ou l’électricité, ça vous arrive aussi ?

Du côté d’Ans, Yves-Henri nous raconte sa situation : "Je suis pensionné et je n’arrive plus à vivre. Quand je regarde ce que j’ai dans le frigo, je n’ose pas manger et je garde pour plus tard. Je ne sais plus payer la pension alimentaire de ma fille qui est de 50 euros, mon loyer est passé de 530 à plus de 800 euros et la propriétaire menace de couper le chauffage. Il y a plusieurs soirs où je fais l’impasse sur le repas et les soins de santé, je les ai oubliés."