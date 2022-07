Limiter la vitesse, une meilleure solution que la voiture électrique ?

J’ai pas mal parlé de pollution et de voitures cette semaine. Il faut dire que le sujet suscite pas mal de réactions, notamment la suppression de la vente des moteurs thermiques en Europe en 2035.

Cette suppression est une excellente chose, sauf qu’elle risque d’exclure une partie de la population de la mobilité. D’abord, parce que les voitures électriques sont 30 à 50% plus chères que les voitures fossiles : le résultat c’est que nous achetons de plus en plus de voitures d’occasion et que nous faisons durer plus longtemps. Ce n’est pas top pour le climat puisque le renouvellement du parc automobile vers des véhicules moins polluants ne se fait plus aussi rapidement. Ensuite, parce que l’alternative des voitures hybrides n’en n’est pas vraiment une, car avec leurs deux moteurs, l’un thermique et l’autre avec une batterie électrique, les voitures hybrides pèsent plus lourd et sont paradoxalement plus gourmandes en carburant.

D’où ma question : et si la solution venait de l’Allemagne ? C’est étonnant, mais personne n’en a parlé. Les ministres de l’Environnement des 16 Landers qui composent l’Allemagne ont voté et à l’unanimité la fin de la vitesse libre sur les autoroutes allemandes. Ces ministres doivent juste s’accorder sur le fait de limiter à 130 ou 110 km/h. Probablement que ce sera 110 km/h, car les Allemands veulent lancer un signal au reste de l’Europe. Il aura donc fallu une guerre aux portes de l’Europe et l’épée de Damoclès de la rupture des livraisons de gaz russe pour que même l’Allemagne, paradis de la voiture ose enfin bouger. Comme me le disait un homme d’affaires avisé, c’est une occasion historique pour nos politiques d’imposer enfin la limitation de vitesse partout en Europe…