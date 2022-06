Limiter l’indexation des loyers à 2% à Bruxelles ? "Aujourd’hui, elle est démesurée", estime Nawal Ben Hamou

"On a plus de 12.000 demandes qui sont entrées, elles commencent à être traitées. On a plus de 800 paiements déjà qui ont pu être faits, donc c’est déjà le double de ce qui se pratiquait sous la précédente législature. On a revu le système en profondeur, on l’a facilité et aujourd’hui on voit qu’on a du résultat."

Quid des logements vides ?

Quid des logements vides alors que 50.000 familles attendent des logements sociaux ? "On a revu totalement la stratégie sur les logements présumés inoccupés", rétorque Nawal Ben Hamou. Désormais, ce ne sont plus les communes qui s’en chargent, mais la Région.

"Il y a des enquêtes prioritaires qui vont être menées. Et si jamais le propriétaire ne veut pas être collaborant, alors on appliquera le droit de gestion public. Et cela veut dire que c’est l’autorité communale qui prend le bien en gestion, qui le rénove et qui le met en location."

Quid des bureaux ? "On a déjà quelques projets sur lesquels on travaille. On a des bureaux qu’on a pu acquérir et qu’on va transformer en logement. Mais il faut se dire que ce n’est pas toujours possible, évident, faisable ou finançable. Mais dès que c’est possible, on le fait."