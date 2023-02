Limitation et dégressivité des allocations de chômage : "C’est indécent de dire que le chômage c’est la belle vie"

Les mesures répressives seraient-elles inefficaces pour augmenter le taux d’emploi ? Selon la FGBT, limiter les allocations dans le temps et augmenter leur dégressivité, ne pousserait pas les chômeurs vers l’emploi : "La technique du bâton sur les chômeurs ne fonctionne pas. Ces dernières années, il y a eu plus de 50.000 exclusions définitives du chômage. Si cela fonctionnait, on n’aurait pas autant de pénurie d’emploi. Il faut trouver une autre voie pour augmenter le taux d’emploi" explique Jean-François Tamellini.

La FGTB vient de publier une nouvelle étude sur les allocations de chômage et leur limitation dans le temps. Le syndicat s’appuie sur une série d’études de l’OCDE, de l’Onem et de l’IRES (entre autres) et tire la conclusion qu’il n’y a aucune corrélation entre la diminution des allocations et la réinsertion sur le marché du travail : "Ces mesures sont inefficaces. Le lien, pour créer l’emploi c’est la conjoncture économique. A chaque fois que la conjoncture est meilleure, l’emploi augmente. A chaque fois qu’elle est mauvaise, l’emploi diminue. La dégressivité n’a aucun effet et est même contre-productive car elle écarte les gens de l’accès à l’emploi."

En outre, la dégressivité des allocations de chômage plongerait les sans-emploi dans la précarité : "En étant dans la dégressivité accrue, après 12 mois vous tombez dans des situations qui sont pour la plupart en dessous du seuil de pauvreté. C’est indécent de dire que le chômage, c’est la belle vie et qu’on peut se complaire là-dedans" déplore le secrétaire général de la FGTB wallonne.