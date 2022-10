Limitation du crédit-temps : les femmes poussées hors du travail ?

Même son de cloche du côté des associations membres du réseau Solidaris : Liages, Sofélia, Esenca, Latitudes Jeunes et Soralia (le nouveau nom des Femmes Prévoyantes Socialistes). "Les femmes, plus nombreuses à s’investir dans la fonction d’aidante proche, mais aussi dans les tâches familiales, seront les premières touchées par une telle réduction des crédits-temps. Le stress et la charge mentale d’une organisation familiale déjà complexifiée par la maladie n’en seront que décuplés. […] Pour certaines femmes, le risque de décrochage à court et long terme du marché de l’emploi est réel. Est-ce un vœu du gouvernement, à peine déguisé, de voir les femmes reprendre place au foyer ?", s’insurgent les associations dans un texte.

"Cette mesure est présentée comme nécessaire pour faire des économies, mais en a-t-on réellement mesuré les conséquences sur les femmes et les familles ? Selon nous, associations du réseau Solidaris, il s’agit d’un très mauvais calcul ! À réduire ainsi les dispositifs de soutien à la parentalité déjà insuffisants, on pousse les familles vers la défiance et l’exclusion sociale en renforçant le risque de pauvreté !", poursuivent-elles.

Pour Vie Féminine, au contraire, il faudrait augmenter les allocations liées aux congés familiaux et faciliter les conditions d’accès. "Ces indemnités ne sont déjà pas suffisantes aujourd’hui, alors comment imaginer les réduire demain ! […] Il importe également de diminuer l’impact sur les droits sociaux : en effet, les congés familiaux ont notamment un impact direct sur le calcul de la pension. Les femmes, de par leur trajectoire professionnelle plus sinueuse (temps partiels subis, etc.) que celle des hommes, affichent déjà une plus faible pension", précise Vie Féminine.

"Les mesures fédérales doivent unir et non diviser la population en donnant le sentiment qu’on réduit les droits des un·es pour financer ceux des autres, écrivent les associations du groupe Solidaris. Des solutions équitables existent. La justice fiscale en est une. En taxant correctement les particuliers et les entreprises et en luttant plus efficacement contre l’évasion fiscale, l’État pourrait soutenir massivement les politiques sociales actuelles et nouvelles."