Limelette : vol de câbles de cuivre près d’un chantier du RER

Un vol de cuivre a été constaté, lundi, à proximité du chantier du RER à Limelette. C’est ce qu’a indiqué à l’agence Belga la zone de police d’Ottignies/Louvain-la-Neuve.

Une barrière menant au chantier du RER a été brisée à hauteur de la rue du Buston.

"Le vol a eu lieu à la sous-station de traction d’Ottignies", précise Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel, le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. "Du cuivre a été dérobé sur le site. Mais les quantités dérobées ne sont pas très importantes. Le site est surveillé par des caméras de surveillance et les images ont été fournies aux enquêteurs. Une première tentative d’intrusion avait déjà eu lieu sur ce site le 26 juillet dernier. Le(s) voleur(s) est (sont) revenu(s) ce lundi et une nouvelle plainte a été déposée à la police".

De manière plus générale, Infrabel déplore toujours des vols de câbles. Actuellement, le cours du cuivre est pratiquement à 8 euros par kilo. Ce qui attire les malfaiteurs. "En Wallonie, c’est dans la région de Charleroi que la situation est la plus critique. On a même constaté des vols de contrepoids (en acier) de caténaires", précise Infrabel.