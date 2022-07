Limbourg : un réseau de balades à thèmes, véritable immersion dans la nature, l’histoire et le patrimoine de l’ancien Duché

Le syndicat d’initiative a mis beaucoup de soin pour proposer des balades qui mettent en évidence la vieille ville et la nature qui l’entoure: "Il y a 11 balades qui sont balisées, jalonnées" poursuit Sandra Huberty. "On est entourés de bois, on est quand même à la frontière de l'Ardenne. Il y a ces chemins, ces échaliers, donc ces passages à travers les prairies, il y a l'arboretum à Coingsoux, entre Goé et Hèvremont. Et il y a d'ailleurs une très très belle balade sur les crêtes où là, vous avez des paysages fantastiques. Il faut les faire évidemment quand il fait beau, pour éviter la brume."

L’échevinat du tourisme vient aussi de tracer un nouvel itinéraire qui relie Limbourg au lac de la Gileppe: la Boucle du Lion et du Dragon. "C'est une boucle de 13 kilomètres. C'est relativement facile. Elle n'est malheureusement pas accessible aux PMR et aux poussettes pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont souvent des chemins plus caillouteux. Par contre, il y a une belle brochure qui a été mise en place sur cette boucle. Vous avez l'opportunité d'avoir la carte avec le tracé du parcours, et ne vous tracassez surtout pas, elle est particulièrement bien balisée également."

Entre histoire, patrimoine et nature, le visiteur n’a décidément que l’embarras du choix.