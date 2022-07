Limbourg: un an après les inondations, le folklore n'a toujours pas repris ses droits

Dans la commune de Limbourg, le carnaval, c'est sacré. Il est organisé par le Comité des XIV, dont Renaud Cloes est le secrétaire adjoint. Il était l'un des invités de notre émission spéciale inondations dans Liège Matin ce lundi.

Car après deux ans de Covid et les inondations de juillet dernier, on peut dire que le folklore vit des années difficiles. Mais l'envie de faire la fête est toujours bien présente à Limbourg: "L'envie est là, tant au niveau du comité qu'au niveau des participants" confirme Renaud Cloes. "Mais malheureusement, tout le monde a été impacté, aussi bien les membres du comité que les carnavalistes et le public. Tout le monde n'a peut-être pas le goût à la fête pour le moment, mais malgré tout, il faut retrouver le moral et relancer une activité dans la vie de tous les jours."

En termes de matériel, les inondations ont également fait des dégâts. Beaucoup de chars qui avaient l'habitude de participer au cortège ont été détruits, "et il est impossible de les sortir sans y apporter des travaux assez conséquents" précise Renaud Cloes.

Et puis le Kursaal, la salle où se déroule une partie des festivités du carnaval, a été complètement détruite et reste actuellement encore inaccessible. "La difficulté est de pouvoir rassembler les participants au carnaval dans un endroit qui permettra d'accueillir plusieurs centaines de personnes" ajoute Renaud Cloes. Une des pistes envisagées, ce serait d'installer un chapiteau sur la place, mais cela a un coût.

Retrouvez l'interview complète dans notre vidéo.