Limbourg : annonce de la fermeture d’une entreprise qui fabrique du papier, 550 emplois sont menacés

L’entreprise limbourgeoise spécialisée dans la conception de papier, Sappi Lanaken, fermera ses portes en mars 2024, a fait savoir la direction mardi. Quelque 550 emplois sont menacés. Les services centraux établis à Maastricht seraient également concernés.

Les mois passés ont déjà été marqués par de nombreuses périodes de chômage temporaire au sein de l’usine de Lanaken. Les représentants du personnel ne s’attendaient cependant pas à pareille annonce. La direction explique sa décision notamment par un marché de plus en plus tendu et par une erreur stratégique dans le choix d’augmenter ses prix, ce qui a poussé ses clients à se tourner vers la concurrence.

L’usine de Lanaken avait connu une profonde remise aux normes environnementale en 2017 pour produire des feuilles volumineuses sans bois, elle était à la pointe avec le développement de sa propre station d’épuration des eaux usées sur place. L’équipe après des mois de recherche et de tests, avait identifié une série de technologies innovantes susceptibles d’améliorer l’éco-efficacité de l’utilisation et du traitement de l’eau à Lanaken.

La production de papier sur le site était totalement à l’arrêt à la suite de cette annonce.