Lily-Rose Depp valide l'hilarante imitation de son personnage dans The Idol

La nouvelle série sulfureuse du réalisateur d'"Euphoria", Sam Levinson, et d’Abel Tesfaye (The Weeknd), enchaîne polémique sur polémique. Avant même sa diffusion, elle était déjà accusée de glorifier les troubles mentaux et d’hypersexualiser le corps des femmes. Sans parler des rumeurs sur le licenciement d’Amy Seimetz, qui à l’origine, devait mettre en scène la série.

Maintenant que le premier épisode est sorti, tout le monde peut se faire sa propre opinion. Si beaucoup de spectateurs rejoignent l'avis des critiques, ce qui semble le plus les avoir marqué est la quantité de cigarettes que fume Jocelyn, le personnage qu’interprète Lily-Rose Depp, en un seul épisode. Comme le souligne BuzzFeed, "sa consommation de cigarettes pourrait être un personnage secondaire".

Plusieurs d’internautes s’en sont moqués et ont créé des memes dessus. "Jocelyn durant tout l’épisode", en a tweeté un, avec une vidéo d’une personne qui fume en écoutant une mélodie triste.