Lily-Rose Depp transformée en couverture de Vogue Australia

Si la série a finalement été très critiquée, pour Lily-Rose Depp, c’était un exercice de créativité et de dépassement des limites : "Nous savons que nous faisons quelque chose de provocateur et nous n’hésitons pas à le faire. C’est quelque chose que je savais que je voulais faire depuis le début. Je n’ai jamais été intéressée à faire quelque chose de puritain. Ce n’est pas grave si ce spectacle n’est pas pour tout le monde et c’est bien – je pense que tout le meilleur art est polarisant", explique-t-elle dans l’interview pour Vogue.

Quant au chanteur Troye Sivan, c’était pour lui une première : "Pour moi, en tant que personne qui n’a jamais travaillé à la télévision auparavant, ce fut l’expérience d’une vie. Et oui, parfois j’étais intimidé ou pétrifié ou quoi que ce soit, mais j’étais vraiment heureux d’être poussé de manière créative de cette façon, même si cela devenait difficile."

La série The Idol n’aura finalement droit qu’à la diffusion de 5 épisodes au lieu des 6 prévus. Il faut dire que la série était très malaisante et manquait d’une réelle intrigue. Et autant Lily Rose Depp confirme qu’elle est une bonne actrice, autant The Weeknd n’est pas du tout convaincant, pire, il est vraiment dégoûtant, au point qu’il peut désormais générer une certaine répulsion lorsqu’on écoute ses chansons ! La série s’achève donc ce dimanche. Thank you next.