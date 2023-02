Lily Rose Depp topless en couverture d’i-D magazine et à nouveau critiquée

Le magazine britannique, dont le fondement est toujours de célébrer la mode, a frappé fort avec ce shooting de Lily Rose Depp. Non seulement le top et actrice pose topless, mais avec sa robe transparente et une cigarette à la main, c’est un gros clin d’œil à Kate Moss dans les années 90 qu’ils ont choisi de mettre en avant. Alors forcément, en se dénudant, les critiques refont surface, mais pas que.

La fille de Vanessa et Johnny se désape et l’assume. Elle a été récemment taxée de "nepo baby", enfant-star privilégiée qui aurait réussi à se construire une carrière grâce à ses parents et qui vit une vie de rêve. Et si elle est défendue par certains lui reconnaissant un vrai talent, elle est toujours fustigée par d’autres.

En découvrant ses photos dans le dernier numéro du célèbre magazine britannique, les internautes en ont profité cette fois pour l’accuser d’être "déconnectée de la réalité", "de ne pas respecter son corps en se dénudant", ou encore d’affirmer que "s’afficher avec une clope, c’est has been". Mais d’autres adorent le résultat de ce shooting et particulièrement la référence à la "naked dress" de Kate Moss. Une robe devenue iconique après que la jeune mannequin avait choisi d’apparaître à une soirée de l’agence Elite à Londres en 1993 dans une robe métallique transparente avec juste une petite culotte noire par-dessous et une cigarette en guise d’accessoire. Kate Moss avait alors 19 ans et son naturel et sa désinvolture allaient marquer les esprits et cette robe-nuisette devenir une signature et ouvrir du même coup la tendance de la robe transparente.

Marion Cotillard, qui a récemment pris la défense de Lily Rose dans le podcast de Lena Mahfouf - et dont elle semble être devenue très proche depuis Astérix et Obélix : l’empire du milieu – a commenté les photos sur l’Instagram de sa nouvelle copine par "Holly freakin ????????????". Pareil pour Troye Sivan et Paris Hilton qui likent. Et au rayon commentaires drôles, plusieurs internautes lui ont conseillé de se couvrir pour éviter un AVC à son père !