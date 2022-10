Lily-Rose Depp en vedette du teaser torride de "The Idol", la série de The Weeknd

La température monte dans le 3e teaser de "The Idol", la série de The Weend et Sam Levison qui réunit The Weeknd, Lily-Rose Depp et Jennie de BLACKPINK.

"Épouse-moi", "Tu es tellement belle", "Doux Jésus", pouvons-nous lire sous le post Instagram de Lily-Rose Depp sur la 3e bande-annonce de "The Idol", série qui s’apprête certainement à faire parler d’elle dès sa sortie en 2023.

Si on sait déjà que la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp interprète le rôle d’une artiste pop dont The Weeknd, gourou d’une secte et propriétaire d’un club, tombe totalement sous le charme, la 3e bande-annonce nous permet de découvrir un peu plus la jeune femme dans la peau du personnage au charme sulfureux.