Lily-Rose Depp également popstar ? Ecoutez sa chanson pour de "The Idol"

La jeune actrice franco-américaine ne manque pas de faire parler d’elle en 2023, entre le débat sur ses privilèges en tant que "fille de" et sa nouvelle idylle. Lily-Rose Depp est de nouveau sous les feux de projecteurs pour sa prestation acclamée dans la très controversée série HBO The Idol (c'est peu dire qu'elle ne plaît pas à tout le monde).

Seulement, cette fois ce ne sont pas ses talents de comédienne qui émeuvent. L’interprète de Jocelyn, pop star oubliée déterminée à revenir au-devant de la scène, a dû pour les besoins du tournage s’imprégner de son rôle. Particulièrement séduite par la complexité de son personnage, elle s'est confiée sur son expérience à l’occasion d’une interview Konbini : " C’est un rêve d’actrice, d’aborder un rôle qui a autant de couches, de complexité et puis le challenge de faire quelque chose qui n’est pas du tout mon métier : apprendre à chanter, à danser et faire semblant de faire comme quelqu’un qui le fait depuis toute sa vie."

Lily-Rose Depp s’est pliée à l’exercice du chant non sans une certaine appréhension. Elle raconte avoir été notamment déstabilisée par la présence du chanteur The Weeknd : "Je ne suis pas du tout chanteuse, et de devoir chanter devant lui qui est l’un des plus beaux artistes de notre génération, qui a un talent de malade… J’avais trop le trac !"

Son titre "World Class Sinner/I’m a Freak", qui tient un rôle important dans la série, s’ajoute à la bande originale déjà très prestigieuse de The Idol produite par The Weeknd et pour laquelle Madonna a également prêté sa voix sur notre récent coup de coeur.