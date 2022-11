Lily-Rose Depp, dans ELLE, explique son silence face au procès de son père Johnny Depp

C’est en tout cas habillée en Chanel, dont elle est devenue l’égérie encore adolescente, tout comme sa mère, que Lily-Rose Depp a pris la pose pour Elle USA. L’actrice et mannequin de 23 ans s’est exprimée avec tendresse et admiration au sujet de sa maman : "C’était vraiment cool pour mon frère et moi que notre mère soit la personne la plus réconfortante et aimante, mais aussi de la voir mener une vie si riche et bien remplie, la regarder monter sur scène et chanter pour des milliers de personnes, et être tellement en accord avec elle-même et avec son art."

Si elle ne veut pas qu’on la résume à sa filiation, Lily-Rose Depp reconnait avoir eu une enfance particulière où elle a pris très tôt conscience de la nécessité de protéger sa vie privée : "Mes parents nous ont protégés mon frère [Jack] et moi autant que possible. Je sais que mon enfance ne ressemblait pas à l’enfance de tout le monde, et c’est une chose très particulière à gérer, mais c’est aussi la seule chose que je connaisse."

Lily-Rose Depp est attendue prochainement dans la sulfureuse série "The Idol" aux côtés de The Weeknd.