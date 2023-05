Lily de Gerlache, illustre figure féminine de la résistance belge et vaillante survivante du camp de Ravensbrück

À à peine 20 ans, elle est entrée dans la résistance, puis elle sera arrêtée et déportée à Ravensbrück.

Pour Etienne de Montéty, Lily de Gerlache a été la clef qui lui a permis de faire de son livre une exploration de la part féminine dans la guerre et dans l’engagement : "Dans un monde civilisé, la vie est préservée par des lois, dans le camp c’est l’arbitraire le plus complet. Les détenues tentent de reconstruire des lieux de solidarité, de sororité et d’amitié qui permettaient de réintroduire de l’humanité et de la fraternité. Dans le camp, il y avait un petit marché où l’on récupérait les affaires des déportées. Le troc de petits objets, poudrier, sac, rouge à lèvres… exprime l’extraordinaire puissance de la femme de résister encore". On connaît de grandes figures comme Simone Veil pour raconter la résistance au féminin. Une autre figure, celle de Germaine Tillion, témoigne de la souffrance des victimes de la déportation et du traumatisme qui a pris du temps à se dissiper.