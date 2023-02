Lily Collins revient sur une ancienne relation abusive qui la hante encore

Alors qu’elle était au début de sa vingtaine, Lily Collins était dans une relation toxique à cause de laquelle elle souffre encore de symptômes post-traumatiques.

"Little Lily" était le surnom que l’ex de l’actrice britannico-américaine lui avait donné. Rien d’affectif là-dedans car ledit surnom était employé par ce partenaire abusif dans le but d’amoindrir sa compagne de l’époque qui, dans l’épisode du podcast We Can Do Hard Things With Glennon Doyle du mercredi 8 février, a avoué s’être sentie "très petite" face à lui.

Lorsqu’elle est revenue sur cette relation "marquée par les violences verbales et émotionnelles", comme le souligne Marie Claire, Lily Collins a donné quelques détails sur l’objet des reproches de son ancien petit-ami : "Il utilisait des mots horribles à mon sujet, vis-à-vis de ce que je portais comme vêtements, et il me traitait de p*te et toutes ces choses."

Bien qu’heureuse avec son mari Charlie McDowell, la star d’ "Emily In Paris" est encore prise d’infections rénales, de maux de ventre ou encore de crises de tachycardie. Des symptômes post-traumatiques qui peuvent lui infliger un throwback de 10 ans : "Même si je suis dans la relation la plus saine, il peut y avoir un moment banal durant lequel mon passé ressurgit."