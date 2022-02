Lily Collins livre une déclaration d’amour touchante à son père Phil, pour son anniversaire

"Joyeux anniversaire Papa. Je ne peux plus tenir dans tes bras ou m’asseoir confortablement sur tes épaules, mais tu continues à me serrer fort quand j’en ai le plus besoin. Nous ne passons peut-être pas souvent du temps ensemble, mais quand nous sommes face à face, tu me vois vraiment" a-t-elle écrit avant de s’enthousiasmer pour la complicité entretenue avec Phil Collins.

Tu ne le croiras peut-être pas toujours, mais s’il te plaît, fais-moi confiance quand je dis que, peu importe mon âge ou ce que la vie peut apporter, j’aurai toujours besoin de toi.

"Que je te regarde fièrement sur scène, qu’on rigole ensemble à la maison en jouant au Trivial Pursuit, je suis éternellement reconnaissante pour les moments et les souvenirs que nous partageons. Surtout ceux que je chéris maintenant, en tant qu’adulte" a-t-elle poursuivi.

Celle qui a notamment joué dans Blanche-Neige, Love, Rosie ou la série Les Misérables a conclu par ces mots : "Merci de m’inspirer et de soutenir la femme que je suis aujourd’hui. Je t’aime à l’infini".