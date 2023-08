Lily Allen raconte sa première fois : Son père appelle la police alors qu'elle perd sa virginité

Lily a douze ans et part en vacances avec son père, Keith Allen (acteur, auteur et humoriste anglais bien connu au Royaume-Uni) et son frère Alfie (Theon Greyjoy, dans Games of Thrones). Alors qu'elle perd sa virginité, son père appelle la police, pensant qu’elle s'est noyée dans l'océan.

Dans le podcast, "Life’s a Beach" d'Alan Carr, l’interprète de Smile se confie : "J'ai perdu ma virginité au Brésil avec un gars qui s'appelle Fernando et je ne lui ai plus jamais parlé", a-t-elle raconté. "En fait, j'ai disparu. Je suis allée dans sa chambre d'hôtel, j'étais en vacances avec mon père et mon frère et, évidemment, je ne suis pas revenue dans ma chambre et j'ai dormi là jusqu'au lendemain matin."

Le lendemain, à sa grande surprise, elle découvre que toute l’équipe de l’hôtel, sa famille et la police sont à sa recherche. Son père, inquiet de ne pas la voir revenir, a appelé les forces de l’ordre. Lily raconte : "Les gens pensaient que je m'étais noyée et je n'avais pas envie de dire: ''Non, j'étais juste en train de perdre ma virginité." Plus tard dans l’épisode, la chanteuse anglaise avoue avoir vécu cette experience comme “un peu traumatisante”. "Je n'ai pas eu de relations sexuelles pendant un petit moment après ça", a-t-elle ajouté.