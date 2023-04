Lily Allen est retournée en studio après son live avec Olivia Rodrigo à Glastonbury

L’Anglaise Lily Allen qui a rythmé les années 2000 et 2010 de ses tubes colorés et espiègles ("Smile", "The Fear", "Not Fair") n’a plus sorti de nouvelle musique depuis son album "No Shame" en 2018. Pourtant un passage sur la scène du festival anglais Glastonbury l’an dernier en compagnie d’Olivia Rodrigo lui a donné envie de retourner en studio.

En juin dernier, sous le soleil de Glastonbury, la chanteuse américaine Olivia Rodrigo invitait Lily Allen à la rejoindre sur scène pour entonner à l’unisson l’efficace et irrévérencieux "Fuck You". Les deux artistes ont adressé ce titre de 2009 à la Cour suprême américaine après sa décision de révoquer le droit à l’avortement.

Ces quelques minutes de live sous les applaudissements chaleureux de la foule ont donné envie à Lily Allen d’enregistrer de nouveaux titres : "Ça a déclenché quelque chose en moi" confie l’artiste de 37 ans dans l’émission du présentateur britannique Jonathan Ross. Ce retour sur scène, trois ans après sa dernière tournée et délivrée de ses addictions, était angoissant : "J’étais vraiment nerveuse parce que je ne l’avais pas fait depuis longtemps. Je ne l’avais pas fait sobre. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre." Craignant l’indifférence du public elle s’est en fait retrouvée ovationnée. Ses deux filles présentes dans l’assemblée ont été très surprises de voir leur maman acclamée autant voir plus que "leur idole" Olivia Rodrigo.

Cette expérience a ravivé l’envie de Lily Allen de faire de la musique. Elle a donc retrouvé le chemin des studios mais le résultat ne fut hélas pas à la hauteur de ses attentes : "J’ai passé cinq semaines en studio juste avant Noël l’année dernière. Et, c’était horrible. Rien n’est vraiment venu et tout semblait vraiment artificiel. Ce n’était tout simplement pas très bon. Donc, je ne vais rien sortir de tout cela maintenant. Peut-être un jour, on verra."

Lily Allen, qui partage depuis quelques années la vie de David Harbour de la série "Stranger Things", s’est récemment confiée sur ses anciennes addictions et sur le trouble de l’attention dont elle est atteinte.