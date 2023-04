Lilo & Stitch : découvrez l’actrice qui incarnera Lilo dans le remake en live action

Après le succès de Pinocchio en version live et la préparation du remake de La Petite Sirène ou encore des Aristochats par le batteur de "The Roots", c’est au tour du dessin animé Lilo & Stitch d’avoir sa version en prises de vues réelles. Selon The Hollywood Reporter, Disney aurait choisi son actrice principale, celle qui incarnera Lilo.

Encore inconnue du grand public, mais cela ne saurait tarder, la jeune actrice Maia Kealoha sera en tête d’affiche pour le prochain film Lilo & Stitch. Agée d’à peine dix ans, elle interprétera la petite hawaïenne qui se lie d’amitié avec un petit extraterrestre bleu. Elle jouera également aux côtés de Zach Galifianakis, notamment connu pour le rôle d’Alan dans Very Bad Trip. Disney a confirmé la présence de ce dernier au casting, mais aucune information n’a été révélée sur son rôle.

Si le nom du réalisateur reste encore inconnu, on sait que Dan Lin et Jonathan Eirich du film Aladdin produiront ce remake, et que Ryan Halprin en sera producteur exécutif.