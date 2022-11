Lillois : un nouveaux parc d'entreprises sortira de terre en 2023

Le projet est porté par le promoteur flamand Futurn, spécialisé dans la reconversion d'anciennes friches industrielles en parcs d'entreprises. A Lillois, ce n'est pourtant pas sur ce type de site qu'il a jeté son dévolu, mais sur un terrain de 5,8 hectares, entre la RN27 et le futur RER. "Ici, l'approche est plutôt due au fait que le terrain était déjà affecté comme terrain à vocation industrielle, mais inutilisé", précise Raf De Blay, business developper chez Futurn. Quand il ouvrira en 2024, ce sera le deuxième parc développé dans le sud du pays par Futurn, qui en compte une vingtaine en Flandre. Ce qui intéresse le promoteur ici, en dehors du réseau d'entreprises local et du précompte immobilier particulièrement bas, c'est la situation géographique du terrain : "Le site est très accessible car très proche des sorties de l'E19 et du ring. On est à cinq minutes de Nivelles, une vingtaine de minutes de Bruxelles", souligne notre interlocuteur.