Le mercato en football bat son plein tandis que les rumeurs et autres officialisations fusent dans tous les sens. La dernière rumeur mène vers Amadou Onana, le milieu de terrain belge évoluant à Lille.

Né à Dakar, au Sénégal, Onana est âgé de 20 ans. Le médian mesure 1,95m et reçoit de plus en plus de temps de jeu au sein de la formation française. Il attire donc logiquement quelques convoitises, dont celles de Roberto Martinez, qui a récemment sélectionné Onana avec les Diables Rouges.