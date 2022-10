Lille : la fermeture définitive de la serre équatoriale du Jardin des Plantes ?

Inaugurée en 1970, la serre équatoriale du Jardins des Plantes de Lille a fermé ses portes ce lundi 17 octobre 2022. Une décision prise par la Ville. La raison ? Faire des économies d’énergie. Pour pouvoir maintenir une température qui ne descend jamais sous les 18 degrés, sous les parois de verre et de béton de la serre où 200 espèces de plantes exotiques évoluent, le bâtiment représente 1,14% de la consommation d’énergie de la ville. L’association des Amis du Jardin des Plantes de Lille (composée de nombreux Lillois et d’habitants du quartier) a lancé une pétition recueillant plus de 5000 signatures ! Ce que les "Amis" réclament, c’est une rénovation du bâtiment pour qu’il soit moins énergivore, mais qu’il demeure une serre. Pourquoi pas avec des plantes qui demandent un climat moins humide et chaud ? La ville n’a pas l’intention de raser le bâtiment mais de le rénover et lui trouver un autre usage bâtiment.