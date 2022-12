Lilian et Marcus Thuram pourraient devenir les premiers père et fils à remporter une Coupe du monde

La France s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en venant à bout du Maroc ce mercredi (2-0). Une possibilité de conserver leur titre pour les Bleus qui aura une saveur toute particulière pour Marcus Thuram.

Le Français peut en effet rentrer dans l’histoire en cas de victoire face à l’Argentine. La famille Thuram pourrait devenir la première à compter un père et un fils parmi les champions du monde.

Lilian Thuram avait soulevé le trophée en France en 1998 après une victoire 3-0 face au Brésil en finale. Il avait joué un rôle important dans le parcours des Bleus puisqu’il avait inscrit les deux buts français en demi-finale face à la Croatie (2-1), ses deux seuls en 142 sélections.

Marcus Thuram aurait pu imiter son père en inscrivant son premier but avec l’équipe nationale lors d’une demi-finale de Coupe du monde mais malgré une bonne entrée face au Maroc, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach est resté muet.

Mais le fils de Lilian préfère sans doute avoir comme similitude avec son paternel d’être champion du monde plutôt que d’avoir inscrit son premier but en demi-finale et être éliminé. Sa montée a d’ailleurs tout de même été un facteur décisif puisque la rencontre a tourné au moment de son entrée en jeu. Acculés depuis le début de la seconde période, les Bleus ont rééquilibré les débats en grande partie grâce à sa montée qui a permis le replacement de Mbappé dans l’axe. Thuram a d’ailleurs terminé la rencontre avec le plus duels disputés, en remportant 8 sur 15, alors qu’il n’est monté qu’à la 65e.

Les frères Hernandez peuvent, de leur côté, devenir les premiers frères à remporter deux Coupes du monde différentes. Fritz et Ottmar Walter en avaient remporté une avec la RFA en 1954 alors que Bobby et Jacky Charlton avaient soulevé la coupe avec l’Angleterre en 1966. Lucas Hernandez était déjà de la partie en 2018 lors du sacre français, mais Théo Hernandez participe à sa première Coupe du monde. Eduardo Camavinga pourrait, lui, devenir le plus jeune joueur à compter à la fois une Coupe du monde et une Ligue des champions à son palmarès.