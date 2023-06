Lilian Calmejane, le nouveau «Frenchie» de l’équipe Intermarché-Circus-Wanty : « Je veux réaliser le rêve du patron »

Avec le recul, il se dit que cette victoire d’étape sur la Grande Boucle est peut être arrivée un peu tôt dans sa carrière.

"C’est quelque chose qui m’a desservi" ajoute le Français. "Dans le sens où, peut être qu’après ça, je me suis dit que j’avais déjà réalisé un de mes plus grands rêves. Mais, maintenant, je cours après ce genre de victoire. Une victoire sur le Tour, c’est quelque chose que je me suis promis de refaire, le jour où j’ai gagné et je suis convaincu que j’en ai encore les capacités. Une victoire sur le Giro aussi pour compléter ma collection et entrer dans le cercle fermé des coureurs qui ont gagné sur les 3 grands tours".

Je me suis promis de gagner à nouveau sur le Tour

Lilian Calmejane a fêté son 30ème anniversaire le 6 décembre dernier, mais le coureur qui s’entraîne sur les routes d’Occitanie déborde d’ambition.

"30 ans, c’est jeune mais c’est aussi synonyme d’expérience dans le sport de haut niveau et notamment dans le cyclisme" conclut le grimpeur-puncheur d’Intermarché – Circus – Wanty. "C’est ma 8e saison chez les pros déjà. C’était le moment, je pense de mettre ce petit ‘restart’, de mettre le curseur à zéro et de montrer à nouveau de quoi je suis capable. Le vélo est un sport ingrat. On perd bien plus souvent qu’on ne gagne. Et ce qu’on peut me souhaiter, c’est de faire le rêve du patron. Le rêve de Jean-François Bourlart de gagner sur le Tour de France. Pour moi aussi, c’est un rêve. Je l’ai déjà fait, mais le refaire ce serait incroyable".