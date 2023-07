Lilian Calmejane (Intermarché Circus Wanty) : "Trop fort de parler de déception mais on pouvait espérer mieux"

Comment le coureur français vit-il son retour sur la Grande Boucle ? "C’est un pur bonheur. Ça fait maintenant plus de huit ans que je suis chez les professionnels et à 30 ans, on commence à avoir plus de maturité et on prend aussi conscience que c’est un privilège d’être sur cette course. On relativise beaucoup plus et on garde davantage le positif que le négatif." Lilian Calmejane ajoute : "Dans ma carrière, tout est allé très vite avec une victoire sur la Vuelta dès la première année, une saison ponctuée de 7 victoires et une victoire sur le Tour l’année suivante. Quand je suis revenu sur le Tour, j’avais toujours des attentes personnelles ou de mes managers, et il y a certains bons moments que je n’ai peut-être pas vécus avec l’émotion que j’aurais dû vivre. Aujourd'hui, je profite de chaque moment et de chaque opportunité sur le plan collectif et individuel. C’est une ferveur incroyable le Tour de France. Pour un Français comme pour n’importe qui, je pense que ça reste la course de référence et la course que tout le monde rêve de faire."



Le début du Tour a été quelque peu agité pour Lilian Calmejane. Lors de la 2e étape, plusieurs coureur, dont le Français, ont été victime de crevaisons suite à des clous jetés sur la route. Quelques jours plus tard, sur la 9e étape, il a chuté à cause d'un spectateur et d'une corde à linge.

"Ce ne sont pas vraiment des coups de gueule" tient à préciser Lilian Calmejane. "Pour l’incident des punaises, je n’ai pas été le seul coureur à le dire sur les réseaux, aux journalistes ou à ASO. C’est notre devoir aussi en tant que coureurs de signaler ce genre d’actes. C’est important pour notre sécurité parce qu’on peut tomber à haute vitesse et c’est dangereux. Pour ce qui s’est passé dimanche, ça peut arriver à n’importe qui dans le peloton. C’est tombé sur moi." Il continue à s'expliquer : "Je pense que ma réaction, que ce soit à chaud ou à froid, est loin d’être disproportionnée. Il y a un peu d’énervement, d’agacement, mais pas de la colère non plus. Je ne pense pas avoir utilisé la violence que ce soit verbale ou physique. Pour toute personne qui a fait du vélo et qui a goûte le bitume, surtout quand quelqu’un vous fait tomber, c’est légitime d’être un peu agacé."