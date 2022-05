Lili souffre de trouble dysphorique prémenstruel : "Dix jours par mois, je ne me reconnais pas"

Le diagnostic du TDPM est difficile car il demande que la.e soignant.e soit informé.e et prenne le temps d’écouter et de questionner les symptômes de la patiente.

On ne guérit pas le TDPM mais on peut atténuer la violence de ses symptômes. Souvent, les médecins recommandent de (re)prendre la pilule contraceptive ou des antidépresseurs microdosés.

"Ce n’est pas possible pour moi, mon historique familial et mon mode de vie ne me permettent pas de prendre ces médicaments en toute sécurité. J’essaie de gérer le mieux possible les mois où le TDPM est violent ; ce qui me rassure, c’est que je sais que ça va passer."