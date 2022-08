Lili pagaie contre le cancer du sein : "Le cancer m'a transformée"

Lili et ses amis pagaient contre le cancer du sein. La pratique du Dragon Boat est non seulement bénéfique pour des femmes après un cancer du sein, mais elle permet de tisser des liens très forts.

"En hommage à toutes celles que la maladie a emportées et à toutes celles qui sont encore en traitement !" C’est avec ce cri de ralliement que le Dragon Boat, sorte de longue barque en bois, s’élance sur le Canal de Bruxelles. Objectif : parcourir 12 km et partager un moment de convivialité. La meneuse, c’est Lili. Elle a eu un cancer du sein en 2012, a suivi un traitement lourd et est aujourd’hui guérie. Une fois que la maladie était derrière elle, Lili a décidé de fonder une association : “Pagayer contre le cancer du sein.” Une aventure qui a fondamentalement changé cette ancienne timide. “Avant mon cancer, si on m’avait dit 'dans 3 ans tu vas créer une association', j’aurais rigolé.”