Lili Keller-Rosenberg : "J’ai survécu à l’horreur des camps nazis"

Quiconque a la chance de rencontrer Madame Leignel sera charmé par ses yeux pétillants et son sourire affectueux, toujours souligné de rouge à lèvres. Un détail pour certains mais pour Madame Leignel cela compte beaucoup. Son allure coquette et son visage empli de bienveillance contrastent avec l’horreur de ce qu’elle a vécu.

Madame Leignel, du nom de son époux, s’appelle en réalité Lili Keller Rosenberg. Elle aura 90 ans d’ici quelques mois. Les premières années de sa vie, elle les a passées à Roubaix dans une famille aimante. Ses parents, juifs hongrois, sont venus s’installer en France avant sa naissance pour échapper aux persécutions antisémites subies dans leur pays d’origine. Quelques années plus tard, la domination nazie n’a plus de frontières. Le 27 octobre 1943, Lili alors âgée de 11 ans, ses deux petits frères et ses parents sont emmenés de force en pleine nuit par les soldats allemands.