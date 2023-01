Lil Nas X va faire pétiller le festival Rock Werchter cet été!

Après un concert en novembre dernier au Palais 12 où il a proposé un spectacle pop flamboyant avec tout ce que l'on attend d'un artiste aussi extravagant que lui, Lil Nas X revient cette fois au festival Rock Werchter! Le festival vient de compléter son affiche avec 30 noms supplémentaires.

L'artiste qui a amené un vent de fraîcheur dans l'industrie s’y produira le 2 juillet entre …The Lumineers et les Queens of the Stone Age, et juste avant Arctic Monkeys. Une drôle de posture dans une affiche majoritairement rock pour cet artiste excentrique et difficilement classable mais bourré d’humour et qui porte des valeurs d’inclusivité, voilà qui devrait séduire le public de RW.

En 2019, Lil Nas X était passé du statut de simple usager de Tik Tok à celui de superstar en seulement l’espace de quelques semaines grâce à son single Old Town Road qui avait fait l’effet d’un ascenseur vers les sommets du Billboard. Avec dix-neuf semaines de présence en tête des charts américains, Lil Nas X détient à son actif un des plus gros hits de la dernière décennie.

Et c'est remarquable pour un artiste parti de rien et qui a été un véritable outsider dans le monde du hip-hop toujours très conservateur et hétéro-normatif en affichant son homosexualité très camp et haute en couleurs.

Mais le talent a eu raison des préjugés puisqu’il s'est révélé être une véritable machine à tubes et que son premier album Montero de 2021 a connu un bel accueil à la fois critique et public. L’album a aussi été porté par des featurings influents, notamment Elton John et Miley Cyrus. Il a ainsi pu se lancer dans une tournée mondiale et ses premiers spectacles en Europe se sont déroulés immédiatement et sans surprise dans de grandes salles.

Chez nous, lors de passage sur la scène du Palais 12, Lil Nas X avait été aperçu visitant Bruxelles…à vélo! Sur son compte Instagram, on l’avait vu en mode touriste prendre la pose notamment devant le palais royal de Laeken! C’est donc pour son plus grand plaisir et pour le nôtre qu'il sera de retour en Belgique cet été.

Et d’ici le 2 juillet, Lil Nas X pourrait bien réserver d’autres surprises de taille puisqu’il avait été vu en studio en juin dernier avec un certain ..Thomas Bangalter, la moitié des ex-Daft Punk.