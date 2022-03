Lil Nas X explique de manière très drôle son absence momentanée des réseaux sociaux

La première maquette s’appelle pour l’instant Late To The Party et est une collaboration avec le rappeur américain Youngboy. La seconde, Down souf hoes, est une collab avec Saucy Santana.

A côté de ces nouveaux projets, Lil Nas X performera sur la scène des Grammy awards le 3 avril prochain. Et si c’était ça, la grande classe ? Disparaître pour mieux revenir !